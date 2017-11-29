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بالفيديو.. هيئة تطوير الرياض: التشغيل التجريبي للمترو منتصف 2018

بالفيديو.. هيئة تطوير الرياض: التشغيل التجريبي للمترو منتصف 2018
عادل الحربي(صدى):

أعلن المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إنجاز 62% من مشروع مترو الرياض، مشيراً إلى أن التشغيل التجريبي سيتم في النصف الثاني من 2018.

وأضاف خلال لقاء بمجلس أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن: ” تم إنجاز أكثر من 62% من مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام ” قطار الرياض والحافلات ” .


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