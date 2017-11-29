السمنة تسبب الإصابة بسرطان الثدى

أماني الغامدي(صدى):

يعد سرطان الثدى أكثر الأمراض إنتشارا بالمملكة وبلغ معدل الوفيات نسبة 18.7% من إجمالى وفيات السرطان وفقا تلقرير منظمة الصحة العالمية .

وذكر باحثون بجامعة هارفارد بعض العوامل المسببة للمرض وكان فى مقدمتها عادات الغذاء السيئة وتناول أطعمة بها كميات كبيرة من الدهون بالإضافة إلي تناول الوجبات السريعة والبرغر .

وجاء فى إحدى الدراسات الصادرة عن ” مايوكلينيك ” بأميركا أن السمنة المفرطة تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 50%، بالتحديد عقب إنقطاع الطمث .

وأوضحت الدراسة أن ممارسة الرياضة فى عمر الظهور تكون بمثابة وقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدى ،بينما الخمول وعدم ممارسة الرياضة يزيد من خطرالإصابة .

كما أشارت الدراسة إلي أن المبيدات الحشرية والمنظفات المنزلية وماء الشرب والهواء الملوث كل هذا يزيد أيضا من خطر الإصابة .لذلك يبنغى عليهن توخى الحذر .

أضافت الدراسة أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بالمرض من هن تجاوزن الخامسة والستين ،وكذلك إذا اصيب أحد أفراد العائلة بالمرض .