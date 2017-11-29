بالفيديو.. رجل أمن كاد يفقد حياته أثناء مطاردة لص بحفر الباطن
انتشر عبد مواقع التواصل مقطع فيديو، وثق بواسطة كاميرات مراقبة إحدى الجوامع مطاردة بين رجال الأمن وأحد المجرمين في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.
وأظهر مقطع الفيديو، انطلاق المجرم بسيارته من نوع ” تويوتا هايلوكس ” هاربًا من الدوريات الأمنية؛ لكن أحد رجال الأمن استطاع القفز إلى صندوق السيارة والتشبث بها.
وأثناء تهاوي السيارة اندفع رجل الأمن المتشبث بها وسقط على الأرض، واستغل الجاني سقوط رجل الأمن وهرب على قدميه بعدما تعطلت سيارته بسبب اصطدامه بأحد الأعمدة ؛ لكن رجل الأمن نهض مباشرة وتحامل على إصابته ولحق بالمجرم.
وتمكن رجل الأمن من الإطاحة بالجاني وإلقائه أرضًا بعد ابتعاده عن الجامع بمسافة قريبة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38890 ] نشر منذ 2 ساعتين
دقوا خشم المجرم ,, قواكم الله ,,
عبدالله[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 1 ساعة
هذولا رجال الأمن رجال المهمات الصعبه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23247 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يحميكم يارجال الأمن
هذا عشمنا فيكم
قواااااكم الله😘😘😘