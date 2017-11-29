بالفيديو.. مشجع ينتقل من المدرجات إلى طاقم التحكيم بالدوري الانجليزي

نواف السالم(صدى):

شهدت مباراة فريق ” نوريتش ” الانجليزي، أمس، في الدوري الانجليزي، واقعة طريفة لم تشهدها ملاعب كرة القدم من قبل.

حيث أصيب أحد الحكام المصابين في المباراة، فانتقل الحكم الرابع ليحل مكانه، ليترك مكان الحكم الرابع فارغا؛ وهنا تدخل المشجع ” ديفيد ثرونهيل ” عارضا أن يحل محل الحكم الرابع حينما صرخ من المدرجات ” انا الحكم ” .

وقد وافق مسؤولو المباراة على طلبه بعد تم التأكد من أن ” ديفيد ” يملك أوراقاً تثبت أنه حكم تم اعتماده وإلباسه رداء التحكيم من القسم الأعلى.

وقد علق الحساب الرسمي لفريق ” نوريتش ” على مواقع التواصل الاجتماعي على ما حدث بالمباراة، قائلا لـ ” ديفيد ” ، ” اجلب حذائك دائما ” .