بالصور.. أحدث صيحات الموضة مع فساتين زفاف 2018
أصبح فستان العرس الأبيض موضة تقليدية ،وتبحث الفتاة عن فستان عرسها للإطلالة فريدة ،فبات الفستان المطرز بالأزهار والورود المطبوعة البديل المثالى هو صيحة الموضة لعام 2018 .
تحديدا حينما يكون الفستان بألوان الباستيل الناعمة كالأزرق السماوى والأصفر المشرق والبنفسجى الهادئ ، التى تضيف إلي رونقه وجاذبيته .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6249 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهي بذاك الزودولا تستاهل الصيحات😊😁😂
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10029 ] نشر منذ 41 دقيقة
البيج يجنن والباقي هلاقهه 😍😜
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15520 ] نشر منذ 40 دقيقة
والله ذوق ما عليها 😍