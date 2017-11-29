بالصور.. أحدث صيحات الموضة مع فساتين زفاف 2018

نورة الشهري(صدى):

أصبح فستان العرس الأبيض موضة تقليدية ،وتبحث الفتاة عن فستان عرسها للإطلالة فريدة ،فبات الفستان المطرز بالأزهار والورود المطبوعة البديل المثالى هو صيحة الموضة لعام 2018 .

تحديدا حينما يكون الفستان بألوان الباستيل الناعمة كالأزرق السماوى والأصفر المشرق والبنفسجى الهادئ ، التى تضيف إلي رونقه وجاذبيته .