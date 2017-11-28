بالصور.. نشاط ” كن إيجابياً ” بتقنية البنات في المدينة

المدينة المنورة(صدى):

فعلت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بإشراف وحدة الأنشطة يوم الأربعاء الموافق 4-3-1439 نشاطاً بعنوان ” كن إيجابياً ” والذي يهدف إلى نشر الإيجابية وروح الإبداع لدى المتدربات .

تضمن النشاط الذي أقيم ببهو الكلية عدداً من الأركان منها ركن الألوان والذي وضح مدى تأثير كل لون على الأشخاص، ركن احتوى على مجسم لتعلم العادات الإيجابية والتذكير بأهمية استشعار نعم الله العديدة علينا، ركن احتوى على صندوق لتشجيع المتدربات على كتابة العبارات التي تساهم في نشر الإيجابية وضم الركن توزيعات ووروداً تحمل عبارات إيجابية، تفاعل مع الأركان قرابة 200 متدربة وزائرة.