بالصور.. تقنية البنات بالمدينة تفعل اليوم العالمي للسكري

المدينة المنورة(صدى):

تحت شعار ” فلنحمي مستقبلنا من السكر ” فعلت مؤخراً وحدة الأنشطة بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة نشاطاً توعوياً بمناسبة اليوم العالمي للسكري والذي يهدف إلى تثقيف وتوعية المتدربات بمرض السكر ومعرفة سبل الوقاية منه وكيفية التعامل معه حال الإصابة به.

ابتدأ النشاط بعرض تقديمي يحتوي على تعريف بمرض السكر والعوامل المسببة له وانواعه واعراضه وطرق العلاج وتوضيح تأثير الرياضة الإيجابي لمرضى السكر.

تضمن النشاط عدداً من الأركان، منها ركن قياس مستوى السكر بالدم ونسبة السكر المتراكم بالتعاون مع الإدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية بالمدينة، كما ضم الركن مطويات توعوية حول المرض واستقبال استفسارات المتدربات والمنسوبات وتقديم النصائح اللازمة من قبل المختصات.

واشتمل النشاط على ركن للنظام الغذائي لمرضى السكر والأطعمة التي يجب تجنبها والذي تم اعداده من قبل إخصائية تغذية ، وقد لاقى النشاط تفاعلاً واستحسان المنسوبات والمتدربات.​