عضو باتحاد الكرة ينتقد قرار إلغاء الملاعب المحايدة

نواف السالم(صدى):

أنتقد نعيم البكر، نائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، رفض الاتحاد الآسيوي طلب الإمارات في اللعب على الأراضي المحايدة، أمام الأندية القطرية في بطولة دوري أبطال آسيا أو كأس الاتحاد الآسيوي.

وأكد البكر في تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الأراضي المحايدة في آسيا تنفيذ لإجراءات حكومية يحترمها الاتحاد الآسيوي والاتحادات المعنية ويراعي فيها الأمن والسلامة في تنفيذها.

وأضاف البكر أن ماليزيا التي تستضيف مقر الاتحاد الآسيوي لم يتم إجبارها على السفر لكوريا الشمالية وأقر بلعبها في أرض محايدة ضمن تصفيات آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اشترط الاتحاد وجود بند ” طوارئ أمنية ” للموافقة على طلب اللعب في أرض محايدة، وهو ما اعتبره الاتحاد غير متوافر في الطلب الإماراتي.