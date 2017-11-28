” الفيفا ” تنهي المرحلة الأولى من بيع تذاكر ” المونديال “

ماجد محمد(صدى):

تمكن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” من بيع ما يصل إلى أكثر من 70 ألف تذكرةلمباريات بطولة كأس العالم الروسية التي تُقام خلال العام المقبل، حيث انتهت اليوم المرحلة الأولى من مبيعات التذاكر التي بدأت خلال 14 سبتمبر الماضي.

وتبدأ المرحلة الثانية من بيع التذاكر خلال الخامس من شهر ديسمبر المُقبل، حيث يتم تخصيص التذاكر من خلال عملية سحب عشوائية، بينما تم بيع التذاكر في الفترة الثانية من المرحلة الأولى بدءاً من 16 نوفمبر الجاري وحتى اليوم عن طريق أسبقية الحجز.

الجدير بالذكر، أنه سوف تُقام قرعة المونديال يوم الجمعة المُقبلة، في احتفالية خاصة تُقام بقصر ” الكرملين ” الروسي.