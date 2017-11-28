” القرعة ” وراء سرعة تعاقد الأخضر مع خوان أنطونيو

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصدر مطلع، أن اتحاد الكرة حرص على التعاقد مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدربًا للمنتخب الوطني، عقب إقالة إدجار باوزا المدير الفني السابق للأخضر من تدريب الفريق، حتى يشهد سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، في الأول من شهر ديسمبر المقبل، من أجل وضع برنامج مبكر لإعداد المنتخب جيدًا للمونديال.

وكان اتحاد كرة القدم، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لتدريب المنتخب الوطني، وقيادته في منافسات كأس العالم 2018 في الصيف المقبل بروسيا، عقب استقالته من منصبه كمدير فني لمنتخب تشيلي، بعد فشله في قيادته للتأهل إلى نهائيات مونديال 2018.

ولعب خوان أنطونيو بيتزي مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم، وتمكن خلال مسيرته التي امتدت لـ364 مباراة من تسجيل 160 هدفًا، ولعب ودرب العديد من الفرق منها روزاريو سنترال، تينيريفي، فالنسيا، برشلونة، أتلتيكو ريفر بليت، نادي بورتو، وفياريال.