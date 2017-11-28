إذا كنت من مُحبي القهوة .. ” كولومبيا ” وجهتك السياحية الأمثل

بوغوتا(صدى):

تشتهر مدينة كولومبيا بأنها المنبع الأصلي لإنتاج القهوة على مستوى العالم، من خلال امتلاكها لمثلث القهوة الذي يشتمل على أربعة مناطق وهيفالي دي كوكا، وكوينديو، وريسارالدا، وكالداس، التي تمتاز بالحياة البرية لامتلاكها أنواع مختلفة من الطيور النادرة.

وتمتلك كولومبيا أفضل أنواع القهوة، حيث تشتمل حبوب القهوة الكولومبية على مواصفات ذات جودة عالية، والتي تجعلها بدورها أيقونة ثقافية، من خلال إتاحة الفرصة للسائحين ليمارسوا بعض الانشطة المتعلقة بالقهوة كزيارة المزارع وكيفية إنتاجها منها، فضلاً عن إمكانية تذوق نحو 50 نوعاً من القهوة، لتصل مدة الزيارة المثالية لكافة مناطق القهوة إلى 12 يوماً.

وتقدر أعداد مزارع القهوة في هذه المنطقة إلى ما يقارب 24 ألف مزرعة، تقوم بزراعة أفضل أنواع القهوة بالعالم، ومن هذا المنطلق يصبح هناك فرصو مُتاحة للسياح ليقوموا بدور مزارعي القهوة لمدة يوم كامل، ليتعرفوا على معلومات عدة حول أنواع الحبوب وكيفية زراعتها وجمعها وغسيلها وتجفيفها وتحميصها لتذوق أجود أنواع القهوة ذات الرائحة الجذابة من صنع أيديهم.

ويتيح برنامج القهوة السياحي النوم في غرف مزارعي القهوة وسط الحقول، بالإضافة إلى ارتداء الملابس التقليدية والتقاط الصور الفوتوغرافية لتكتمل التجربة التي يستمتع بها الزائر ولا يتمكن من الحصول عليها في أي منطقة أخرى من بقاع العالم.