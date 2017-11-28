” قوز الجعافرة ” تتيح فرص جديدة للمستثمرين

حسن الجعفري(صدى):

قررت بلدية قوز الجعافرة بمنطقة جازان ، قيامها بتنفيذ عدد من المشروعات الأستثمارية والتنموية الواقعه بقطاع وقرى الساحل لجذب الاستثمارات الى المركز وتقديم كافة التسهيلات لنجاح المشروعات المنفذة،وتنفيذ بعض المشاريع البلدية الخدمية كالأنارة والتحسين والتجميل وإنشاء الحدائق والمتنزهات.

وهي تعتبر فرص جديدة للمستثمرين ،نظرأ لموقع المركز الساحلي والسياحي، ولان هناك حركة تجارية نشطة مؤهلة للزيادة والاطراد وتشمل هذه الفرص ، ” تأجير موقع محطة بمرفقاتها بمجمع الدوائر الحكومية بمخطط (4) بقوز الجعافرة، وتأجير موقع كشك بحديقة القوز وآخرين بحديقة الواجهة البحرية، وتأجير مواقع لوحات إعلانية متنوعة، وتأجير مخطط (12) أسواق النفع العام بقوز الجعافرة، وتأجير القطعة رقم (6) بمخطط الواجهة البحرية لتنفيذ مشروع برج تجاري سكني، وتأجير القطعة رقم (7) بالواجهة البحرية (شاليهات)، وتأجير القطعة رقم (5) بالواجهة البحرية (سلسلة مطاعم)، وتأجير القطعة رقم (2) بالواجهة البحرية ﻹستثمارها وإنشاء فندق بها ” .

ووضح رئيس المجلس البلدي بقوز الجعافرة عبده بن حسن مشني جعفري،أن هذه المشاريع فرص استثمارية ضخمة ترضي الآمال والتطلعات وتحقق رؤية الدولة المستقبلية لعام 2030 ، وتزيد من ورش العمل والزيارات ، وقدم شكره لقسم الاسثمار بالبلدية والمجلس البلدي؛ مقابل مجهوداتهم في هذه المشاريع، موجهاً دعوة لكبار المستثمرين وأصحاب المؤسسات المصنفة الجادين بالتوجه إلى الاستثمار في هذه البقعة الغالية من بلادنا الحبيبة.