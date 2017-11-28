بالصور.. بلدية مدينة فيد التاريخية تطلق حملة تشجير منتزه القفيل

سعيد العجل(صدى):

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 10 / 3 / 1439 هـ حملة بلدية مدينة فيد التاريخية للتشجير والقضاء على التصحر في منتزه القفيل . بحضور كلا من سعادة وكيل الأمين لشئون البلدية بمنطقة حائل المهندس / احمد المرشدي وسعادة مدير عام الادارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة حائل المهندس / احمد الشدوخي وسعادة رئيس مركز فيد الاستاذ / رجا القحطاني وسعادة رئيس مركز الساقية الاستاذ / مشعل الرضيمان وعدد من سعادة رؤساء البلدية بالمنطقة وسعادة رئيس المجلس البلدي بمدينة فيد الاستاذ / ماجد السعيدان وأعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر الحكومية بمدينة وأهالي مدينة فيد وعدد من قائدي المدارس والطلاب بمدينة فيد .

وأوضح سعادة رئيس بلدية مدينة فيد التاريخية المشرف العام على الحملة الأستاذ حمود بن هديني الشمري أن هذه المبادرة تؤكد أهمية التشجير في الحفاظ على التوازن البيئي، ودوره في تنقية الهواء ومكافحة مصادر تلوثه، وإضفائه الطابع الجمالي داخل المدينة، فضلاً عن مساهمته في تحسين مستوى الأكسجين في الهواء، والتخفيف من حدة درجات الحرارة صيفًا، ومقاومة العديد من الأمراض والآفات .

وأضاف ” الهديني ” أن بلدية مدينة فيد في هذه الحملة تسعى لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020م من خلال العمل على زراعة مئات الأشجار في المدينة تكون متلائمة مع طبية أجواء المنطقة ومقاومة للملوحة والتصحر . وحول مدة الحملة قال أن حملة التشجير مستمرة لمدة شهر ويمكن للجميع المشاركة في زراعة الأشجار .

كما تم خلال حفل تدشين الحملة إطلاق موقع البلدية على تويتر ( بلدية مدينة فيد التاريخية ) وتدشين الموقع الالكتروني لبلدية فيد .

وفي ختام الإحتفالية تم توزيع شهادات التقدير على المشاركين في إنطلاقة الحملة كما أقيم واجب ضيافة للحضور بهذه المناسبة .