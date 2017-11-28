فهد الأنصاري يتصدر قائمة تمرير الكرة بالدوري السعودي للمحترفين

نواف السالم(صدى):

أعلن الدوري السعودي للمحترفين عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، قائمة أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة الموسم الرياضي الحالي.

وتصدر فهد الأنصاري، قائمة أكثر اللاعبين تمريرًا للكرة في منافسات دوري المحترفين السعودي هذا الموسم بـ751 تمريرة، يليه البرازيلي كلاوديمير دي سوزا، نجم النادي الأهلي بـ725 تمريرة.

وجاء في المركز الثالث، البرازيلي ساندرو مانويل، نجم نادي الفتح، بـ686 تمريرة، ثم التشيلي كارلوس فيلانويفا، نجم نادي الاتحاد، بـ572 تمريرة، واحتل المركز الخامس والأخير بالقائمة، لاعب نادي الفتح، نوح الموسى، بـ554 تمريرة.