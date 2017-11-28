المقاومة في البيضاء اليمنية تفجر دبابة للميليشيا الانقلابية

فهمي محمد(صدى):

استهدفت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن، اليوم الثلاثاء، دبابة تابعة للميليشيا الانقلابية ودمرتها بالكامل.

وقال مصدر ميداني في تصريح لموقع سبتمبر نت، التابع لوزارة الدفاع اليمنية: إن المقاومة في المحافظة استهدفت دبابة للميليشيا في منطقة الشواهرة بمديرية ولد ربيع بقيفة رداع، حيث أسفر ذلك إلى مقتل كل من كان فيها من عناصر الميليشيا.

وأضاف المصدر أن الميليشيا كانت تستهدف بهذه الدبابة عددًا من القرى السكنية ومواقع المقاومة الشعبية.