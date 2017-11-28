” واتساب ” يطلق تحديث جديد يحتوي ميزتين هامتين

متابعات(صدى):

أعلن واتساب في iOS ، تحديث جديد رفع من رقم إصدار التطبيق إلى WhatsApp 2.17.81، ويوجد ميزتين هامتين في هذا التحديث ستجعل من أمر مشاهدة الفيديوهات وتسجيل رسالة صوتية أسهل وأفضل من أي وقت مضى.

ويدعم فعليا واتساب على أندرويد وضع صورة في صورة “ picture-in-picture ” ، وذلك حفز مطورو التطبيق للسعي بتقديم نفس المستوى على النظام الآخر IOS ، حيث في هذا التحديث يُمكن للمستخدمين الآن مشاهدة فيديوهات يوتيوب في وضع صورة في صورة والاستمرار بالدردشة والتنقل في التطبيق بدون أي مشاكل.

كما تم إضافة ميزة أخرى وهامة للتطبيق وهي ما إذا رغب المستخدم في تسجيل رسالة صوتية طويلة، يمكنه التسجيل دون الاستمرار بالضغط على زر التسجيل، وذلك بمجرد الضغط المطوّل على أيقونة المايكروفون لتظهر واجهة مستخدم صغيرة تسمح لك بقفل التسجيل وسحب إصبعك من الشاشة.