بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في إيطاليا.. ” بوفون ” : لم أتوقع الحصول عليها

ماجد محمد(صدى):

نجح جانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس الإيطالي، في حصد جائزة أفضل لاعب فى إيطاليا لعام 2017 ؛ لتنضم إلى قائمة انجازاته الكروية.

وقال ” بوفون ” عقب استلامه الجائزة إنه سعيد وفخور، مضيفًا أنه لم يفكر أنه سيحصل على هذه الجائزة، حيث لم يفز بها عندما كان شابًا.

الجدير بالذكر أنه عقب فوز اليوم، تصبح هذه المرة السادسة على التوالي التي يحصل فيها ” بوفون ” على اللقب بعد أندريا بيرلو، والأرجنتيني كارلوس تيفيز، وليوناردو بونوتشي.