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شمس الأغنيه تتألق في حفل رأس السنة بعمان

شمس الأغنيه تتألق في حفل رأس السنة بعمان
أماني الغامدي(صدى):

تعلن الفنانة نجوى كرم عن أحيائها لحفل ليلة رأس السنة في فندق لورويال عمان بالأردن في ليله رأس السنه ، اليوم الثلاثاء .

وكتبت علي موقعها الشخصي ” انستجرام ” ،قائلة ” استقبلوا سنة الـ 2018 مع شمس الغنية #نجوى_كرم حيث ستحيي حفل ليلة رأس السنة في فندق لو رويال عمّان – الأردن ” .

ونشرت نجوى كرم جدول حفلاتها بالصور لحفلات رأس السنه ، فبعد الانتهاء من حفلها بالسويد لإحياء حفل في ألمانيا يوم 25 ديسمبر القادم بمدينة دوسلدورف، سوف تتوجه إلى باريس لتحيي حفلا يوم 6 يناير 2017.

وطرحت نجوى مؤخرا، فيديو كليب أغنيتها الجديدة يخرب بيتك ، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب،وهي من كلمات محمد على عثمان، وألحان وسام الأمير وإخراج فادى حداد، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وحققت 5 مليون مشاهدة .


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