صالح يؤكد إطلاق الحوثي صواريخ على المملكة

فهمي محمد(صدى):

قال الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، إن المليشيات الحوثية أطلقت صواريخ على المملكة، زاعمًا أنه سيتدخل لوقف إطلاق الصواريخ.

وقال المخلوع صالح اليوم الثلاثاء، في كلمة له بالعاصمة صنعاء، عبر قناة ” اليمن اليوم ” ، إنه سيعمل على دفع الحوثيين إلى وقف إطلاق الصواريخ نحو السعودية.