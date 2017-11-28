” التعليم الدولى ” يكشف أسباب تراجع أعداد طلاب المملكة المبتعثين بكندا

نايف السالم(صدى):

كشف المكتب الكندي للتعليم الدولي ” CBIE ” ، تراجع أعداد المبتعثين السعوديين في كندا تراجع بنسبة 22%، رغم أن ارتفاع أعداد الطلاب الدوليين في البلاد بنفس النسبة تقريبًا.

وأرجع تقرير المكتب الكندي للتعليم الدولي السبب الأكثر احتمالًا لتراجع أعداد الطلاب السعوديين إلى السياسة الحكومية التي تتبعها المملكة في توزيع الدارسين في الخارج.

وأشار إلى أن المملكة أجرت تخفيضات على برنامج الابتعاث الدولي، وأن هذا التراجع قد طال – أيضًا- أعداد الطلاب الدارسين في الولايات المتحدة.