” التعليم الدولى ” يكشف أسباب تراجع أعداد طلاب المملكة المبتعثين بكندا
كشف المكتب الكندي للتعليم الدولي ” CBIE ” ، تراجع أعداد المبتعثين السعوديين في كندا تراجع بنسبة 22%، رغم أن ارتفاع أعداد الطلاب الدوليين في البلاد بنفس النسبة تقريبًا.
وأرجع تقرير المكتب الكندي للتعليم الدولي السبب الأكثر احتمالًا لتراجع أعداد الطلاب السعوديين إلى السياسة الحكومية التي تتبعها المملكة في توزيع الدارسين في الخارج.
وأشار إلى أن المملكة أجرت تخفيضات على برنامج الابتعاث الدولي، وأن هذا التراجع قد طال – أيضًا- أعداد الطلاب الدارسين في الولايات المتحدة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38874 ] نشر منذ 33 دقيقة
لأنكم سلق ماقدرتوا البشر وأنزلتوهم في منازلهم ,,
,, تتهمونهم بما ليس فيهم وأحداً تقتلونه بدم بارد إما باالرصاص او باالغرق في الأنهار .. وتتحججوا بأتفه الأعذار ,,
,, هذا غير تهم الإرهاب اللي تلزقونها فيهم ، وأسباب سجن بأعذار واهيه ,, لعنكم الله وأخزاكم ,, آمين ,,