كوريا الشمالية تثير الجدل بإطلاقها صاروخاً بالستياً

بيونج يانج(صدى):

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً، اليوم الثلاثاء، أثارت حيرة المسؤولين في العالم حول حقيقة هذا الأمر الذي تداولته وسائل إعلام يابانية وكورية جنوبية دون وجود جهة رسمية تصدق على الأمر.

ودارت التوقعات حول احتمالية قيام كوريا الشمالية بتجربة صاروخية جديدة تستعد لاستخدامها، خاصةً بعد إطلاقها لصاروخ فوق اليابان خلال سبتمبر الماضي، وفقاً لما صرح به مسؤولون لوكالة رويترز.

الجدير بالذكر، أن الياباتن رصدت إشارات عبر اللاسلكي منذ فترة، توضح أن كوريا الشمالية تجهز لإطلاق صاروخ بالستي آخر، على الرغم من عدم ظهور مؤشر لأي نشاطات جديدة خلال الفترة القادمة وفقاً للصور التي التقطها القمر الصناعي.