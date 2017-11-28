مستثمر: قرار رسوم الأراضي لا يكفي لحل أزمة السكن

نايف السالم(صدى):

قال المستثمر خالد المبيض، إنه من المبكر جدا الحكم على قرار تطبيق رسوم الأراضي على الأسعار، مؤكدا أن النظام وحده لا يكفي لحل أزمة السكن، جاء ذلك ردا على سؤال هل انعكس تطبيق رسوم الأراضي على الأسعار بشكل إيجابي؟

وطالب خلال مشاركته في برنامج معالي المواطن اليوم الثلاثاء، بوضع آلية واضحة للتطوير، مشيرا إلى أن أنظمة التمويل لم تعد مجدية، كما أن الأراضي البيضاء، تحتاج لوقت طويل حتى يظهر آثارها على الأسعار.

وأكد أن السبب وراء تذبذب أسعار العقارات، هو عدم تجانس السلعة، فالسعر يتحدد وفق الموقع وعرض الشارع، فضلا عن طبيعة الملاك.