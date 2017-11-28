نواب ديموقراطيون يعلنون مقاطعة اجتماعًا مع ترامب

واشنطن(صدى):

أعلن زعيما المعارضة الديموقراطية في الكونغرس الأمريكي، أنهما لن يتوجها إلى الاجتماع المقرر، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب، ردًا على تغريدة للرئيس، أشار فيها إلى عدم إمكانية التوصل لتسوية حول الموازنة.

وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب، وتشاك شومر، زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ في بيان: ” بما أن الرئيس لا يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الديموقراطيين والبيت الأبيض، نرى أنه سيكون من الأفضل مواصلة التفاوض مع نظرائنا الجمهوريين داخل الكونغرس بدلًا من الالتقاء بالرئيس في البيت الأبيض ” .

وأوضحت بيلوسي وشومر في البيان أنهما ” بدلًا من الذهاب إلى البيت الأبيض لعقد لقاء استعراضي، لن ينجم عنه أي اتفاق، طلبا من زعيمَي الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ومجلس النواب بول راين، الالتقاء بهما في وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة نقاط عدة، وبينها كيفية تمويل الحكومة بعد مهلة الثامن من ديسمبر المقبل.