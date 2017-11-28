أزرار قميصك مخزن لكلمة المرور الخاصة بك

واشنطن(صدى):

سعى مجموعة من الباحثين في جامعة واشنطن، إلى استغلال فكرة ” القماش الذكي ” كاختراع يمكن تبسيطه للاستفادة منه، من خلال التركيز على نوعيات الأقمشة الممغنطة والتي تمتلك قابلية تخزين كميات صغيرة من البيانات التي يتم قرءتها بمقياس مغناطيسي.

وطرح الباحثون الفكرة في مؤتمر يتناول التفاعل بين الإنسان والحاسب الآلي، عُقد خلال الشهر الماضي في كندا، حيث أن هذه الأقمشة لا تحتاج إلى بطاريات للشحن أو أي نوع من الوصلات الالكترونية لتفعيلها، وعلى الرغم من ذلك تمتلك القدرة على ترميز البيانات التي تشبه المستخدمة في الهواتف النقالة.

ويعتمد هذا الاختراع على تكنولوجيا تقوم بإتاحة ميزة لوضع العلامات غير المرئية على متعلقات المُستخدم، وتمكنه من استخدام القميص أو السوار بدلاً من كلمة المرور، ولك يتوقف الإنجاز عند هذا الحد، حيث يستخدم الباحثون خيوط مغناطيسية مطرزة للقفاوات تتحكم في الإيماءات الموجودة بالهواتف.

يذكر أنه انتشرت أنواع من الملابس والأقمشة التي تتصل بالانترنت خلال السنوات الأخيرة، والتي روج لها مجموعة كبير من الفنانين حول العالم، ولكنها لم تشهد إقبالاً كبيراً من المستخدمين حتى اليوم بسبب سعرها الباهظ ومحدودية وظائفها.