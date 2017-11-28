تضامنًا مع فلسطين.. رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة توبيخ للمجتمع الدولي

القدس المحتلة(صدى):

وجَه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، رسالة إلى المجتمع الدولي، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وطالب ” السلمي ” ، المسئولين الدوليين على تحمل مسئولياتهما والضغط على دولة الاحتلال إسرائيل للالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وإنهاء احتلالها للأراضي العربية، وقبولها لمبادرة السلام العربية التي تم الإعلان عنها عام 2002م في القمة العربية بمدينة بيروت.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن دولة الاحتلال إسرائيل لا تزال مستمرة في سياسة الغطرسة وتحدي المجتمع الدولي وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من خلال ممارسات الترهيب والتهجير والقتل والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ومصادرة ممتلكاته واحتلال أراضيه، وحرمانه من ممارسة حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ضاربةً بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية.

وأشار إلى أن إسرائيل تمارس جرائمها على مرأى ومسمع المجتمع الدولى، وأنشأت جدار الفصل العنصري المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، والذي يمثل تحدياً حقيقياً لحكم محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد رئيس البرلمأن العربي، تضامن البرلمان مع الشعب الفلسطيني، في سبيل نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، واتخاذ الخطوات العملية التي تضع الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، لاسيما الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي، أمام مسؤولياتهم الحقيقية، بتمكين الشعب الفلسطييى من حقه في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشدد على مواصلة جهود البرلمان العربى – من خلال لجنة فلسطين التى يترأسها – نُصرة لقضية العرب الأولى فلسطين، داعيًا البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية إلى مزيد من التنسيق والتعاون والتضامن، لمساندة قضية الشعب الفلسطيني فى الحصول على الاعتراف بدولته، وإجبار الدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها مدينة القدس.