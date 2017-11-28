الجندي الذي أعدم صدام حسين يكشف تفاصيل جديدة
خرج الجندي الذي أعدم صدام حسين، عن صمته وتحدث عن ما حدث في ذلك اليوم قائلًا: ” كان الرئيس صدام حسين بهذا الهدوء، وكيف كان بهذه الروح المسالمة في تنفيذ حكم الإعدام، وكانت الابتسامة تعلو شافه في يوم تنفيذ حكم الإعدام عليه ” .
وتابع: أن الرئيس العراقي الأسبق طلب في هذا اليوم أن يتناول وجبته المفضلة، وبعدها توضأ وأدى صلاة الفجر، وجلس على طرف السرير الخاص به وظل يقرأ القرآن منتظرا مجيء وقت الإعدام، على الرغم من أن الغرفة التي كانت مجهزة لتنفيذ الحكم، غير تلك التي كان يجلس بها، إلا أن الجنود الأمريكيون كانوا خائفين من تلك الابتسامة.
وأضاف: ” كيف لرجل سيقابل الموت أن يظل بهذا الهدوء وأن يضحك بهذا الشكل، ظن أحد الجنود أن هناك قنبلة سيتم تفجيرها لهدوئه الشديد كما أنه يشاهد شيء حوله ولا يشاهده أحد، الأمر الذي كان يتسبب في ابتسامته ” .
وأشار الجندي إلى أن صدام حسين طلب من أحد الحراس أن يعطيه معطفا صوفيا كبيرا لخوفه أن يظهر وهو يرتعد من البرد ويشاهده شعبه ويظنه أنه خائف من الموت، لافتا إلى أن صدام رفض أن يرتدي قناعا معللا ذلك بعدم خوفه من الموت.
وأردف: ” ظل مبتسما حتى فارق الحياة، وهو يردد الشهادتين، حتى صارت الابتسامة التي تعلو شفتيه لغز محير بعد وفاته ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
صدام حسيبيين وإن كان فيه حسنة.. إلا ان سيئاته اكثر .. قتل مليون عراقي بحروبه التي ليس لها معنى…الحقيقه انه مصاب بجنون العظمه كحال هلتر
زائر[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يرحمه كان رجل شجاع واخر مانطق به لسانه الشهاده ومن حقه علينا الترحم عليه رحمك الله أبا عدي
زائر[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يرحمه كان رجل شجاع واخر مانطق به لسانه الشهاده ومن حقه علينا الترحم عليه رحمك الله أبا عدي
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2024 ] نشر منذ 55 دقيقة
رحمه الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38874 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يرحمك يا ابو عدي ، وتقبلك من الشهداء ,, آمين ,,
,,, عشت شامخاً ومت واقفاً شامخاً ,, كما هو نخل الرافدين ,,
الروقي[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 26 دقيقة
من يدور زلة صدام وانه قتل مليون عراقي وسيئاته اعظم من حسناته …
ااقوول لك يامسكين الصحابة تقاتلوا اللي هم الصحابة اللي شهدوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وبايعوه وصدقوه ودخلوا معه الاسلام والذين بشرهم النبي بالجنة والذين خير الامة بعد نبيها والا احد من امة محمد كائن من يكون ان يفعل كما فعل الصحابة …..
ورغم ذلك تقاتلوا فيما بينهم وقتلوا صحابة على ايدي صحابة ….. مانقص من قيمة احد منهم او ارتفع محفوظين عند الله وكل شيء محفوظ لهم وكلهم في الجنة مع نبيهم …..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23223 ] نشر منذ 23 دقيقة
وهذا الي سبق وقلته فحدى التعليقات
لاجاك الموت فأبتسم له
حاول تعود نفسك على الأبتسامة الواثقه القوية
الموت مايخوف لأنه سنه من سنن الله في خلقه وكلنا بنموت
الي يخوف هو ماوراء الموت من حساب وعقاب
صدام حسين يدري أنه لو أجتمعت الأنس والجن
ماقدروا يقتلونه الا مره واحده
مادروا أنهم ريحوه وأراحوه
ومات بطل مبتسم ولا طق لهم خبر
مات ميتة الشرفاء
ميته سيظل يذكرها التاريخ الي يوم الدين
كان هناك بطل
عربي عراااقي حر
هز العالم وماخضع الا لخالق السماوات والأرض
هو صحيح غلط يوم غزى الكويت والحركة هذي زعلتنا
لكن مهما كان يظل عربي مننا وفينا.