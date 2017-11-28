بتكلفة 280 مليون دولار.. بنجلاديش تطور جزيرة لاستقبال مسلمي الروهينجا

دكا(صدى):

أكدت وسائل إعلام باكستانية، أن حكومة بنجلاديش وافقت على مشروع لتطوير جزيرة معزولة تقع على خليج البنغال لاستقبال مائة ألف لاجىء من مسلمي الروهينجا، بتكلفة تبلغ قيمتها 280 مليون دولار.

وذكرت شبكة ” جيو نيوز ” الباكستانية، أن الجزيرة تسمى ” باشأن شار ” وتعرف أيضًا بـ ” تينجار شار ” ، و سينتهي العمل على تطويرها فى عام 2019 رغم انتقادات من جانب العاملين في مجال حقوق الإنسان والذين قالوا أن الجزيرة لا تصلح للسكن، كونها معرضة للفيضانات.

ويأتي القرار بعد أيام من توقيع بنجلاديش على اتفاق يركز على البدء في إعادة مسلمي الروهينجا إلى ميانمار خلال شهرين للتخفيف من الضغط على مخيمات اللاجئين.

وقال مصطفى كمال وزير التخطيط أن عملية إعادة اللاجئين ستستغرق وقتًا، وأن بنجلاديش تحتاج إلى توفير مأوى لهم، واصفا تدفق اللاجئين بـ ” التهديد لكل من الأمن والبيئة ” ، على حد تعبيره.

يذكر أن ستمائة ألف من مسلمي الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنجلاديش إثر أعمال العنف والهجمات التي شنها جيش ميانمار منذ أغسطس الماضي والتي وصفتها الأمم المتحدة بـ ” التطهير العرقي ” .