بالفيديو.. رسوم الأراضي البيضاء: لجنة الحصر تمارس عملها
كشف محمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان فى مداخلة مع برنامج معالي المواطن، أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لحصر الأراضي تمارس عملها وتم حصر 63 ألف متر، فضلا عن وجود برنامج لتطوير 400 قطعة أرض بعد الحصول على بياناتها.
وأضاف في مداخلة مع برنامج معالي المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه تم استدعاء أصحاب الأراضي التي تم حصرها، مشيرا إلي أنه هناك لبس في تفسير الأرض البيضاء مع وزارة العدل.
المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مداخلة مع #معالي_المواطن pic.twitter.com/9tn2RqaoGi
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5635 ] نشر منذ 14 دقيقة
وكم يكون رسوم المتر الواحد