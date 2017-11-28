بالفيديو.. رسوم الأراضي البيضاء: لجنة الحصر تمارس عملها

حمود العنزي(صدى):

كشف محمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان فى مداخلة مع برنامج معالي المواطن، أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لحصر الأراضي تمارس عملها وتم حصر 63 ألف متر، فضلا عن وجود برنامج لتطوير 400 قطعة أرض بعد الحصول على بياناتها.

وأضاف في مداخلة مع برنامج معالي المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه تم استدعاء أصحاب الأراضي التي تم حصرها، مشيرا إلي أنه هناك لبس في تفسير الأرض البيضاء مع وزارة العدل.