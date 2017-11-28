إشعال النار في مسجد للمتصوفين بالعاصمة الليبية

طرابلس(صدى):

أشعل عدد من المجهولين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، النيران في مسجد ” الشيخة راضية ” ، الذي يتردد عليه الصوفيين المقيمين في منطقة سيدي خليفة، في قلب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال شهود عيان، إن منفذي الهجوم الإرهابي أشعلوا النار في زاوية المسجد والصالة، التي يعقد فيها اجتماعات المصليين والمترددين على المسجد، من أجل مناقشة بعض الأمور الدينية والحياتية.

وحتى هذه اللحظة، لا توجد أي تأكيدات حكومية أو مصادر رسمية تكشفت عن أعداد الضحايا أو المصابين أو الخسائر المادية.