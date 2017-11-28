” وطن بلا مخالف ” في طريقها لتحجيم مخالفات المُقيمين

نايف السالم(صدى):

واصلت الحملة الوطنية ” وطن بلا مخالف ” ، المسؤولة عن تعقب مخالفي القوانين وأنظمة العمل والإقامة بالمملكة، جهودها الأمنية من خلال ضبط عدد كبير من مخالفي النظام بالإضافة إلى المخالفات الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جولتهم بمدينة ” سكاكا ” .

وتطبق الحملة التعليمات المنصوصة بحق مرتكبي هذه المخالفات للقضاء عليها والحد من وجودها، حيث نشرت لإمارة منطقة الجوف، مجموعة من صور الجولة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، معلقة عليها ” الحملة الوطنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وطن بلا مخالف، تواصل جهودها لتعقُب المخالفين وتضبط عدداً من مخالفي نظامي العمل والإقامة وكذلك مخالفات إدارية خلال جولتهم اليوم الثلاثاء 1439/3/10هـ بمدينة سكاكا، حيث سيتم تطبيق التعليمات بحق مرتكبيها ” .

يذكر أن حملة وطن بلا مخالف، بذلت جهود واضحة خلال الأيام الماضية في إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم والمتسللين بلا هوية داخل المملكة، وأسفر ذلك عن ضبط 99135 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.