برنامج التأهيل والإحلال يعلن وظائف فنية وإدارية في الجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، في عدد من التخصصات، لحملة درجة البكالوريوس وشهادات الدبلوم والثانوية العامة، وذلك للعمل لدى كل من “ شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري، ومنارة الأفق للتموين، وشركة عذيب إنترجراف السعودية ” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة هي:

– كاتب مستودع: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الميكانيكا العامة، ميكانيكا مركبات).

– مشغل معدات: شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– أمين صندوق: شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– اختصاصي أعلى نظم المعلومات الجغرافية (GIS): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، بدءًا من تاريخ 27 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتّى تاريخ 7 ديسمبر 2017م.

وأوضح، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنـــــــــــــا)