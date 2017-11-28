نتائج مباريات اليوم في دوري الأمير فيصل بن فهد

ماجد محمد(صدى):

شهد اليوم الثلاثاء، 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى، انتهت 3 مواجهات منها بالفوز، وخيم التعادل السلبي على لقاء وحيد.

نجح فريق الشعلة في الفوز على نظيره الخليج، بهدفين مقابل هدف، وهي نفس النتيجة التي حققها المجزل أمام نجران، فيما فاز العروبة على الطائي بهدف نظيف، وتعادل هجر والوحدة سلبيًا.

جدير بالذكر، أن فريق الوحدة يتصدر جدول ترتيب دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى، بـ21 نقطة، يليه الطائي بنفس عدد النقاط، ثم الحزم والعروبة بـ18 نقطة، وفي آخر 3 مراكز بالترتيب، جاءت أندية الكوكب، ضمك وجدة، برصيد 10 نقاط.