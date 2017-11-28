شركة نسما تعلن 8 وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية “ نسما القابضة ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحملة شهادة الثانوية العامة والدبلوم ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة لها في كل من “ مكة المكرمة، وجدة، والمنطقة الشرقية ” .

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة هي:

1- حارس أمن (الخبر).

2- مدقق داخلي (جدة).

3- مهندس مدني (جدة).

4- مدير الموارد البشرية (للنساء/ جدة).

5- مهندس اتصالات (جدة).

6- مدير العقود والمطالبات (مكة المكرمة).

7- مفتش مراقبة ضمان جودة الطلاء (الشرقية).

8- مفتش مراقبة ضمان جودة اللحام (الشرقية).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنـــــــــــــــا)