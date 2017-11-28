” الصحة ” تبدأ توزع مبالغ ” الأثر الرجعي ” لمديرياتها

علي القحطاني(صدى):

بدأت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، توزيع مبالغ الأثر الرجعي للموظفين المتمثل في الأشهر السبعة التي ورد فيها أمر ملكي بإعادة صرفها للموظفين، حيث حولت الوزارة تلك المبالغ اليوم لمديرياتها بمناطق المملكة، تمهيدًا لصرف تلك المبالغ خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وكان موظفو وزارة الصحة تذمروا من تأخير صرف الأثر الرجعي المتمثل في بدلات أوقفت بأمر ملكي وتمت إعادتها بأمر ملكي آخر، وهي عبارة عن استحقاق سبعة أشهر، وذلك بعد صرف الكثير من وزارات الدولة لتلك الاستحقاقات خلال الفترة الماضية.