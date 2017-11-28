غدا.. فريق من الدوري الإسباني يزور المملكة

طلال الغامدي(صدى):

يزور غدا الأربعاء، فريق من رابطة الدوري الإسباني، المملكة؛ لتفعيل الشراكة التي وقعها تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في أكتوبر الماضي، مع الرابطة.

وتتضمن الشراكة التي وقعها آل الشيخ مع الرابطة الإسبانية، رعاية وتسويق وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة، لتدريب وتطوير اللاعبين السعوديين الناشئين، وإعداد مدربين رياضيين وفق برامج معدة من رابطة الاتحاد الإسباني، لرفع قدرات اللاعبين والمدربين والإسهام في تطوير إمكانياتهم.

وتنص الاتفاقية أيضًا على إرسال ممثلين من أندية الدوري الإسباني لاستكشاف اللاعبين السعوديين لخوض تجربة الإعارة للدوري الإسباني بدرجتيه الأولى والثانية، ومعاينة وتدريب وصقل اللاعبين المواليد من خلال إقامة معسكرات لهم بالتعاون مع لجنة استكشاف المواهب، بحسب بيان الاتحاد السعودي على “ تويتر ” .