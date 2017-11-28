صحة القريات يتعاقد مع 39 طبيبا هندياً.. تعرف علي التخصصات
عقد صحة القريات تعاقدات مع ٣٩ طبيب هندي منهم 12 أستشاري و27 أخصائي بينهم ثلاثة مقيمين تخصص نادر وجميع التخصصات نادرة جداً وحسب احتياجات صحة القريات .
جاءت التخصصات في قسمين إستشاريين ويشمل ” استشاري عناية مركزة -حديثي ولادة – اعصاب اطفال -استشاري اطفال عدد 2- استشاري قلب- تجميل- جهاز هضمي- اشعه تشخيصية-غدد صماءعدد 2- كلى ” .
وعلي جانب آخر من التخصصات ، الأخصائين ويشمل كل من ” جراحة مخ واعصاب عدد 3-باطنه – تخدير -اطفال -جراحه اطفال-اطفال حديثي ولادة عدد 2 – قلب عدد 2 – عناية مركزة -وجه وكفين -نساء وولادة عدد 4 عنصرنسائي -غدد صماء-غدد – كلى- تقويم اسنان -اطفال اسنان – جراحة أوعية- جراحه وجه- علاج لثة – ثلاث مقيمين قلب نساء عدد 2 عنصر نسائي ” .
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