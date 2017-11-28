صحة القريات يتعاقد مع 39 طبيبا هندياً.. تعرف علي التخصصات

عادل الحربي(صدى):

عقد صحة القريات تعاقدات مع ٣٩ طبيب هندي منهم 12 أستشاري و27 أخصائي بينهم ثلاثة مقيمين تخصص نادر وجميع التخصصات نادرة جداً وحسب احتياجات صحة القريات .

جاءت التخصصات في قسمين إستشاريين ويشمل ” استشاري عناية مركزة -حديثي ولادة – اعصاب اطفال -استشاري اطفال عدد 2- استشاري قلب- تجميل- جهاز هضمي- اشعه تشخيصية-غدد صماءعدد 2- كلى ” .

وعلي جانب آخر من التخصصات ، الأخصائين ويشمل كل من ” جراحة مخ واعصاب عدد 3-باطنه – تخدير -اطفال -جراحه اطفال-اطفال حديثي ولادة عدد 2 – قلب عدد 2 – عناية مركزة -وجه وكفين -نساء وولادة عدد 4 عنصرنسائي -غدد صماء-غدد – كلى- تقويم اسنان -اطفال اسنان – جراحة أوعية- جراحه وجه- علاج لثة – ثلاث مقيمين قلب نساء عدد 2 عنصر نسائي ” .