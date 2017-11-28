زين السعودية تعلن وظائف شاغرة في الرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي عمليات المشتريات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– أخصائي الاتصالات المؤسسية (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

– أخصائي التجزئة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، المبيعات)، أو ما يعادلها، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 ديسمبر 2017م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــــــا)