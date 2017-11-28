ترامب يدرس جديا نقل سفارة واشنطن إلى القدس

واشنطن(صدى):

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب يدرس بجدية موعد وكيفية نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس.

أدلى بنس بهذا التعليق ضمن تصريحات له في بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين لتصويت الأمم المتحدة الذي دعا إلى إقامة دولة إسرائيل.

وكان ترامب تعهد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس لكنه وقع في يونيو حزيران أمرا استثنائيا يبقيها في تل أبيب. ويواجه موعدا نهائيا جديدا ينقضي في مطلع ديسمبر كانون الأول بشأن ما إذا كان سيمدد الأمر الاستثنائي وهي خطوة لجأ إليها أسلافه لتفادي زيادة التوتر في الشرق الأوسط.