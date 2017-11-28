بالأسماء.. ترقيات عليا بوزارة الشؤون الإسلامية

سعيد العجل(صدى):

وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، على ترقية (20) موظفاً من موظفي الوزارة للمراتب (12،11) شملت جميع قطاعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للموارد البشرية الأستاذ خالد بن إبراهيم المرشود أن ترقيات للمرتبة الثانية عشرة شملت: سعد بن عبدالرحمن الكريع, ومحمد بن علي الدويسان, وفهد بن سعد المعمر.

وأضاف: أما المرقون للمرتبة الحادية عشرة فهم: دبيان بن محمد الدبيان, وعبدالعزيز بن ناصر أبانمي, وعبدالله بن إبراهيم المجلي, وسمير بن علي خيري, وعبدالله بن نويفع العنزي، وسلمان بن سعيد العلوني, وعبدالعزيز بن عبدالله الغامدي, وعبدالله بن محمد المجماج, وعبدالله بن سعد المهيدب, وخالد بن عبدالعزيز الحنيشل, وعثمان بن فيحان الزايدي, وناصر بن عبدالرحمن الجبرين, وعبدالله بن عبدالعزيز الحوطي, وحمد بن راشد الهويشل، ونامي بن جارالله الشمري, وعبدالعزيز بن إبراهيم الشايع, وخالد بن عيد الجهني.

وأعرب الأستاذ المرشود ـــ في نهاية تصريحه ـــ نيابة عن موظفي الوزارة الذين شملتهم الترقيات عن جزيل شكره وامتنانه لمعالي الوزير على اللفتة الكريمة, راجياً الله تعالى لمعاليه العون ودوام التوفيق والسداد .