بالفيديو.. الصندوق العقاري يوضح كيفية التنازل عن التمويل المدعوم

حمود العنزي(صدى):

نشر الصندوق العقاري، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوضح للمستفيد من برنامج التمويل المدعوم، كيفية التنازل عن تمويله إلى أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وقال الصندوق عبر مقطع الفيديو الذي نشر عبر الحساب الرسمي علي ” تويتر ” ، إنه يمكن بمجرد صدور الموافقة الرسمية للمستفيد على التمويل المدعوم التنازل عنه، إن أراد، لأحد الأقارب من الدرجة الأولى وهم: ” الأب- الأم- أحد الأبناء- إحدى البنات- أحد الإخوان- إحدى الأخوات ” ، وذلك حسب الضوابط المتبعة بالصندوق للتنازل.