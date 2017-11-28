شركة صلة تعلن وظائف نسائية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء بعدد من التخصصات، لحمَلة شهادة الدبلوم والدرجة الجامعية، وذلك للعمل من المنزل في منطقة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة هي:

– أخصائية فوتوشوب.

– موظفة خدمة عملاء.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).