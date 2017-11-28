شاب روسي يلقي مصرعه بقنبلة يدوية داخل سيارته

موسكو(صدى):

لقي شاب روسي مصرعه بقنبلة يدوية داخل سيارته في واقعة غريبة رجح مسؤولون أمنيون أن تكون حادثة وليس انتحارا.

ووقعت الحادثة بعد أن نزع الشاب الروسي صمام أمان القنبلة، وأرسل عدة صور إلى أصدقائه عبر الإنترنت قبل نزع صمام القنبلة وبعده.

والشاب الروسي الضحية هو ألكسندر ساشا شيشيك، ويبلغ من العمر 26 عاما، وظهرت صورته قتيلا في سيارته، ومضرجا في دمائه، وتحديدا نصفه الأسفل، وذلك عقب انفجار القنبلة اليدوية التي بث صورتها، بحسب ” ديلي ميل ” البريطانية.

واعتبرت الشرطة الواقعة بمثابة حادث لحين استكمال التحقيقات، مشيرة إلى أن مشاركته لصور القنبلة لا تعكس رغبته في الانتحار.