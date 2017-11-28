بهذه الكلمات.. نعى نجوم الفن رحيل ” شادية “

أماني الغامدي(صدى):

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة المصرية القديرة شادية، والتي أفنت سنوات عديدة من عمرها في تقديم كل ما هو رائع في مجال الفن لجمهورها الذي ظل يحيي ذكرى أعمالها حتى بعد اعتزالها للفن منذ فترة طويلة.

ومن هذا المنطلق، أثرت وفاة الفنانة في نفوس مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الذين حرصوا على نعي الفنانة فور وصل الخبر إليهم بكلمات توصف مشاعرهم الحزينة.

وعلى غرار ذلك، قدم الفنان المصري محمد هنيدي تعازيه للراحلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً ” غاب القمر..البقاء لله ” .

وفي نفس السياق، قدمت الفنانة إلهام شاهين تعازيها بكل أسى، عبر حسابها على موقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، قائلة ” رحلت حبيبتي يا مصر وداعاً حبيبتي اللهم إنها نزلت بك وأنت خير منزول به وأصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت أغنى عن عذابها يا رب ارحمها برحمتك الواسعة ” .

وحرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب على تقديم نصيبها من التعازي، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” ربنا يرحمك يا أرق صوت غنى للحب ” ، كما عبر الفنان أحمد السقا عن تأثره برحيل الفنانة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، قائلاً ” رحمة الله عليكي ” .

وبكلمات تغزو القلب، أعرب الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن تأثره برحيل النجمة الشهيرة، قائلاً عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، ” وأخيرا.. آن للحبيبة الجميلة الطيبة أن تستريح، وداعا الحاجة فاطمة شاكر. أما الفنانة الموهوبة المبهجة شادية فباقية لجمهور عشقها ولوطن غنت له، الموهوبون لا يرحلون ” .

الجدير بالذكر، أن الفنانة شادية فارقت الحياة منذ قليل بمستشفى الجلاء العسكري، بعد صراع طويل مع المرض إثر إصابتها بجلطة في المخ منذ فترة، كما قررت عائلة الفنانة أن يتم تشييع الجنازة بإحدى المساجد بعد صلاة ظهر الأربعاء.