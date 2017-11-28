الأصدقاء الغربيين يتخلون عن الأمير وليد بن طلال … تعرف علي السبب
صرحت وكاله ” بلومبيرج ” عن تخلي أصدقاء الأمير الوليد بن طلال عنه ، بعد نجاحه في حمله ” مكافحة الفساد ” التي يرتب لها في بدايه الشهر ، رغم أنه كان عون صديق لهم .
ونشرت الوكالة بأنه مر أربعة أسابيع علي توقيف الوليد في فندق في الرياض ليقدم حملته لمكافحة الفساد ، وانه لم يعاونه أحد أو يقدم له الدعم .
وأوضحت أن صمت أصدقائه يرجع لحقيقة وضعه الصعب ، وأن أصدقائة الغربيين من رجال الأعمال يترددون في دعمهم خوفاً من أن ينظر لهم علي أنهم ينتقدون الحملة السعودية التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان ، لأنه يحاول تحديث الأقتصاد السعودي عن طريق خطة للتحول الأقتصادي تبعد البلاد عن الأعتماد علي عائدات النفط المستمر منذ عقود طويلة .
وقالت إن خطة الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد تهدد بإنهاء نظام رعاية يسمح لرجال المال والأعمال السعوديين بأن يربحوا من العقود الحكومية والصفقات المربحه مع الشركات المتعددة الجنسيات.
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6110 ] نشر منذ 2 ساعتين
اذا طاح الجمل كثرت سكاكينه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38874 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهل الفساد مايتعاونون إذا كانت المسأله علناً ومثبته قطعاً ,,
,, ولكن لو المسأله عليها شيئاً من الستار ( مثلما عندهم باالغرب ، لابد من وجود غطاء قانوني ولو ضعيف ) ، هنا يتساعدون ويتكاتفون لإثبات البراءه ، بل وقلب الطاوله على المدعي وتغريمه بما يُطاق ومالا يُطاق ..
,, اما وضع الفساد هنا ، لا ، مختلف جداًً ،، مفنهر ،، او على قولتهم ( على عينك ياتاجر ) ، مامضروب حساب للمواطن ولا لغيره ، لأنهم يعتبرون مافوق يديهم إلا يد الله ,, ونسيوا ان يد الله أقوى من أياديهم مجتمعه ,, كل قوي فيه من هو أقوى منه ,, وحكومة ملكنا خادم البيتين الشريفين ، حكومة عادله ولا تأخذها في الحق لومة لائم ، مهما كانت مكانة ومنزلة الفاسق الفاسد ,, يدوسون خشمه ويرجعون الحق لنصابه ,, والأمور تاخذ مجراها ,,
,, الحق عند ملكنا حفظه الله ، يعلو ولا يُعلى عليه ,, وهذه هي عين العداله ,,
,, هذا هو السبب الحقيقي وراء تخلي أصدقائه الغربيين عن مساعدته ,,