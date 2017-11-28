رئيس وزراء بلغاريا يصل إلى الرياض

عادل الحربي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، دولة رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط.

وكان في استقباله أيضًا وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الوزير المرافق, و أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بلغاريا مسفر بن عبدالرحمن آل غاصب وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي, ومندوب عن المراسم الملكية.