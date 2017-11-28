مؤسسة النقد: الصادرات النفطية إرتفعت لـ 455.7 مليار ريال

عادل الحربي(صدى):

أكدت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، في تقريرها الشهري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة الصادرات النفطية إلى 455.7 مليار ريال، بزيادة قدرها 26 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.

كما أظهرت النشرة ارتفاع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية إلى 4.1 مليار ريال بنسبة 22% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت حينها 3.33 مليار ريال.

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