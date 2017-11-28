أرامكو للرعاية الصحية تعلن 8 وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كلٍّ من الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- أخصائي أول تقنية تكنولوجيا المعلومات.

2- مساعد محلل وظيفي تكنولوجيا المعلومات.

3- محلل أمن تكنولوجيا المعلومات.

4- محلل وظيفي أول تكنولوجيا المعلومات.

5- محلل أول تقنية تكنولوجيا المعلومات.

6- محلل تقنية تكنولوجيا المعلومات.

7- أخصائي تقنية تكنولوجيا المعلومات.

8- مدرب تمريض سريري.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2017م.

وأشار المركز إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــــا)