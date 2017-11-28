مصرع مواطن متفحما في حادث سيارة بخثعم

محمد بن طحيطح (صدى):

توفي شاب سعودي، فجر اليوم الثلاثاء، في حادث مروري، وقع بمنتزه قبقاب بالقرب من مركز خثعم، شمال منطقة عسير، حيث اصطدمت سيارته بجانب الطريق، واندلعت النيران فيها وتوفي متفحماً، فيما حضرت فرق الدفاع المدني الحادث والشرطة والمرور.

أكد شهود عيان، إن الشاب كان يسير بسيارته الصغيرة على طريق أبها – الطائف السريع وارتطم بحمار اعترض طريقه ثم انحرفت سيارته لتصطدم في غرف بجانب الطريق واندلعت النيران فيها.

ويطالب أهالي مركز خثعم بإستحداث مركز إسعاف للهلال الأحمر لتقديم خدمات إسعافية للحوادث التي تقع على الطريق السريع.