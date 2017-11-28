لأول مرة.. 7 لاعبين إسرائيلين يتقدموا بطلب دخول للمملكة

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الإسرائيلى للشطرنج، اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم أوراق 7 لاعبين إسرائيلين للحصول على تأشيرات دخول إلى المملكة؛ للمشاركة في بطولة ستجرى في الرياض أواخر 2017 ما بين 26-30 ديسمبر.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العالمى للشطرنج جورجيوس ماكروبولوس، إن اللاعبين بينهم سيدتان إسرائيلتان، مشيرًا إلى أن الاتحاد يسعى لتسهيل الخصول على هذه التأشيرات ولكنها مُعلقة حاليًا.

وأشار إلى ان الاتحاد العالمي للشطرنج يدعم إجراء البطولة في المملكة إلى جانب التزام الاتحاد بضمان مشاركة الإسرائيلين دون الخضوع لقيود.

تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات دخول للمشاركة فى بطولة للشطرنج ستجرى فى الرياض فى الفترة ما بين 26-30 ديسمبر المقبل، بينهم سيدتان.

يُذكر أنه في حال حصول اللاعبين على تأشيرات، ستكون المرة الأولى التي تتم فيها مثل هذه الزيارة، حيث إنه من غير المعتاد وجود إسرائيليين داخل المملكة.