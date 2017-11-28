” مفاتيح جودة القيادة التربوية ” ورشة تدريبية لقادة مدارس تعليم الأفلاج

الأفلاج(صدى):

نفذت إدارة التعليم في محافظة الافلاج اليوم الثلاثاء ورشة تدريبية لقادة مدارس المحافظة ، واستهدفت الدورة التدريبية التي استضافتها ونظمتها متوسطة أحد وحضرها مدير التعليم الأستاذ محمد بن مبارك الزايد ومدير قسم الإشراف التربوي تركي الشنار ورئيس قسم الجودة الشاملة بالإدارة الأستاذ شنار الشكرة وعدد من قادة المدارس بالمحافظة ، حيث افتتح البرنامج التدريبي مدير التعليم بكلمة بين فيها أهمية القيادة المدرسية في تعزيز الجودة ، كما تضمنت محاور الورشة التدريبية التي قدمها المدرب غانم الدوسري ” القيادة التربوية تعريفها وأهميتها وصفات القائد المتميز ” .

وتأتي هذا الورشة التدريبية التي نفذها تعليم الأفلاج ضمن فعاليات يوم الجودة في التعليم تحت شعار القيادة التربوية تصنع الفرق والذي سوف يصاحبه العديد من الفعاليات بالمدارس وتحت متابعة أكثر من 60 مشرف تربوي من خلال الوقوف ميدانياً بعد غد الخميس على نتائج الاحتفاء بالمدارس وتشارك فيه قيادات الإدارة العليا لدعم تعزيز الجودة والتميز وتكريم سفراء الجودة .